Оккупанты два месяца держат в плену 25 водителей-волонтеров на Донетчине

Группировка «ДНР» незаконно удерживает в плену 25 водителей-волонтеров, возивших гуманитарную помощь из Запорожья в Мариуполь. Два месяца пленников держат на территории бывшей исправительной колонии №120 в оккупированном селе Еленовка Донецкой области, сообщает правозащитная организация «ZMINA».



«Родственники пленных долго не решались публично заявить о похищении, поскольку боялись, что огласка может повредить. Впрочем, по их последней информации, пленных украинцев собираются судить по законодательству террористического квазигосударственного образования "ДНР" по части 2 статьи 233 (Участие в террористической группировке), которая предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет и штраф», — рассказали правозащитники.



Родственники просят украинских правоохранителей открыть уголовное производство по факту похищения и незаконного содержания гражданских (ст.146, 147 Уголовного кодекса Украины), а также способствовать их освобождению.



В частности, Альбина Львутина расказала, что в марте мариуполец Евгений Малярчук вместе с несколькими другими водителями и волонтерами выехал на микроавтобусе в Мариуполь — отвезти гуманитарную помощь и вывезти людей.



Уже на блокпосту в городе россияне или военные «ДНР» сказали мужчине завезти гуманитарную помощь в Мариупольскую городскую больницу №2, поскольку Евгений вез много медикаментов. Так он и поступил. А после — забрал около 20 человек из одного из укрытий. В то же время уже на выезде из Мариуполя Евгения остановил военный автомобиль. Ему сказали, что "надо пройти проверку". С собой у Евгения были деньги, на всякий случай — что-то купить, кому-то помочь, но их обнаружили оккупанты.



«Военные начали его прессовать, что он вывозит людей за деньги и что это бизнес. Начали опрашивать тех, кого он забрал, они подтверждали, что ничего не платили», — говорит Альбина.



По ее словам, после этого всех людей высадили из «бусика» и отправили в школу в поселке Никольское. Евгению и еще восьми волонтерам завязали глаза и связали руки, их посадили в другой автомобиль, угрожая пристрелить.



Мужчин повезли в поселок Старобешево, а оттуда — в так называемое «управление по борьбе с организованной преступностью» оккупированного Донецка. Там их держали несколько дней, после чего некоторых из волонтеров отпустили. Остальных направили в Еленовку.



Освобожденные волонтеры впоследствии рассказали родственникам, что задержанных избивали, в частности, прикладами автоматов.



По словам Альбины, ни родственники, ни пленные не знают причин задержания. Только стало известно, что их обвиняют по «законам» так называемой «ДНР», им грозит 10 лет тюрьмы.



Альбина отмечает, что Евгений находится в общей базе пленных Украины. Однако его не могут внести в списки на обмен, поскольку «ДНР» не подтверждает, что он находится в плену. Такая же ситуация и у остальных.



Историю другого пленного волонтера рассказала его мать Юлия.



29 марта она и ее 29-летний сын Олег Приходько во второй раз отправились в Мариуполь с гуманитарной помощью. Ехали двумя микроавтобусами и тремя легковыми автомобилями. Гуманитарку погрузили в волонтерском центре в Запорожье.



В Мариуполь им удалось попасть не с первого раза.



«Была с нами девушка, у которой мама с ребенком находились в районе завода им. Ильича. Тогда велись уличные бои, мой сын рискнул и сказал, что поедет туда. Меня попросил не ехать, потому что опасно. С ним поехали еще два автомобиля», — рассказывает женщина.



Уже вечером Юлия увидела, как трое водителей уезжали из города, но на блокпосту их задержали и взяли под конвой. Женщина поехала за ними — направлялись в Никольское, к «военной комендатуре».



«Меня спросили, кто я такая. Ответила, что мама одного из волонтеров. Мне военные сказали последовать за ними — на проверку документов. Я пошла без лишних мыслей. В комендатуре забрали телефоны, нас угрозами заставили стать лицом к стене, руки завести за спину, расставить ноги. Потом на полтора дня нас бросили "в обезьянник". Нас было более 20 человек — все или волонтеры или люди, которые за родными ехали», — вспоминает Юлия.



Впоследствии ее с сыном, связанными, с капюшонами на головах, как и Евгения Малярчука, повезли в Старобешево. Там, вспоминает женщина, мужчин и женщин распределили по отдельным камерам.



Юлия оказалась в камере с военнослужащими — действующими и бывшими — а также родственниками военных.



«Была также журналистка, которая прятала у себя раненого нашего военного. До 20 человек удерживали в двухместной камере — кого-то забирали, вместо них приводили новых», — говорит женщина.



Через три с половиной дня Юлию и других волонтеров повезли в донецкий УБОП — руки и глаза им замотали скотчем.



«Там откатали пальцы, фотографировали нас, и мы должны были полностью рассказать о своей жизни: с начала и до того дня, как нас задержали. В конце дня мужчина, который представился оперативным сотрудником, сообщил мне, что он ничего сделать не может, но Олега задерживают. Говорил, что, по закону, на месяц. А меня, сказал, может отпустить», — говорит женщина.



С собой у нее тоже были деньги, которые, по ее словам, оккупанты украли, но оставили ключи от автомобиля. Телефон Юлии отдали, хотя пользоваться им в сети оккупированного Донецка она не могла. Попутным транспортом женщина добралась до машины. Машин ее сына и других волонтеров не было.



Юлия уехала домой, через некоторое время она решила, что если ей уже провели фильтрацию, она может перемещаться по оккупированной территории. Женщина стала снова ездить, отвозила сыну передачи. Олег однажды вышел на связь. Сын рассказал, что их заставляют подписывать пустые бланки.



Юлия также говорит, что ей неизвестны причины задержания ее сына. «Ничего плохого они не сделали, возили помощь людям. Разве это преступление — вывозить людей из-под обстрелов? Нам говорили: "Вот, вы приезжаете, сдаете наши позиции, и потом за нами прилетает". Они думали, что кто-то из волонтеров такое делает», — говорит Юлия.



Правозащитники сообщили, что кроме Олега и Евгения, в плену «ДНР» находятся еще более 20 человек.

Читайте также: В Украине запустили горячую линию для родственников пленных и погибших военных