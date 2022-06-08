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В Харькове ночью армия РФ ударила по торговому центру

08 июня 2022, 11:34

В Харькове ночью армия РФ ударила по торговому центру

В ночь на 8 июня российские войска продолжили обстрелы Харькова, один из снарядов попал в торговый центр и практически уничтожил его. Об этом сообщили в главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели за прошедшие сутки совершили 27 оперативных выездов, 11 – на ликвидацию пожаров, 7 из которых вспыхнули из-за обстрелов. 4 раза спасатели выезжали в места прилетов российских снарядов. В ГСЧС сообщают, что за прошедшие сутки в Харькове частично разрушены конструкции частных домов, гаражных боксов, а также фасад торгового объекта в Индустриальном районе. Речь, судя по фото, которые публикуют харьковские Telegram-каналы, о супермаркете «Восторг».

Спасатели отмечают, что пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Холодногорском районе Харькова, а также Чугуевском и Харьковском районах области. В Харькове еще пострадал производственный объект, в остальных случаях исключительно частные домовладения.

Среди прочих выездов 4 раза спасатели выезжали в места попадания вражеских боеприпасов, однако пожаров там обнаружено не было.


Напомним, что за прошедшие сутки в Луганской области, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, армия РФ продолжила уничтожать заведения здравоохранения региона, одна из больниц за прошедшие сутки была обстреляна из артиллерии калибром 240 мм, также было разрушено здание местной станции «скорой помощи».

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