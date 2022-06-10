Россия отправит на Донбасс советников по воспитанию в школах

Минпросвещения России намерено ввести должность советника директора школы по воспитательной работе в школах Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства, передает ТАСС.



Утверждается, что задача советников - организовать внеучебную деятельность, походы в театры, кино.



По словам глава министерства Сергея Кравцова, по результатам ведения такой работы, круг задач может быть расширен.



Эта должность также вводится еще в десяти регионах России. Ежемесячная доплата учителям составляет 15 тысяч рублей.



В России должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах десяти регионов страны 1 марта 2021 года.