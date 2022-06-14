Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке

Так называемому «начальнику военкомата», который проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированной части Донецкой области, сообщено о подозрении в ряде преступлений. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.



По данным следствия, с 2019 года житель Харьковской области, находясь на временно оккупированной территории, занимает «должность» «начальника отдела военного комиссариата ДНР» в Горловке. Он осуществляет управление подразделением и выполняет незаконные приказы представителей оккупационных «властей».



«С 19 февраля 2022 года мужчина организует и проводит общую принудительную мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 65 лет на временно оккупированной территории г. Горловка. В дальнейшем мобилизованные направляются в качестве добровольцев для ведения боевых действий против Украины в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору», — отметили в Офисе генпрокурора.



Там добавили, что гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, участии в не предусмотренном законом вооруженном формировании и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями — пожизненное лишение свободы.