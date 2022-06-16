В Лисичанске сотни людей застряли в подвалах, многие без еды и воды

В Лисичанске сотни жителей не могут выбраться из подвалов. Люди нуждаются в воде и еде. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



«Враг продолжает тактику тотального уничтожения и в который раз нанес удары по Лисичанску. В городе пожарно-спасательные подразделения ГСЧС в очередной раз выезжали на ликвидацию пожаров, произошедших в результате обстрелов. Сотни людей застряли в подвалах. Многие сидят без еды и воды», - говорится в сообщении.



Спасатели продолжают подвоз воды и продуктов питания в город. Так, за минувшие сутки в Лисичанск была доставлена гуманитарная помощь и более 30 тонн воды.



Отмечается, что ситуация в области остается тяжелой. В течение суток в результате обстрелов произошли значительные разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырково и Горском.