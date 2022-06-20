В Северодонецке бои переместились в промзону – Гайдай

В Северодонецке Луганской области бои украинской армии и российских войск уже переместились в промышленную зону города. Украинские защитники контролируют только территорию завода «Азот», сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что российские войска начинают широкомасштабное наступление в Луганской области. По словам Гайдая, оккупанты наступают вдоль трассы «Лисичанск-Бахмут», близкие к ней населенные пункты находятся под постоянными обстрелами. В частности, страдает Лисичанск.



При этом глава ОГА отметил, что украинские военные не находятся в окружении и наносят существенные потери российским военным.

На заводе «Азот» в Северодонецке Луганской области находятся около 300 мирных жителей.



Армия РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.