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На северодонецком «Азоте» прячутся от обстрелов около 300 гражданских – Верещук

20 июня 2022, 18:35

На северодонецком «Азоте» прячутся от обстрелов около 300 гражданских – Верещук

На заводе «Азот» в Северодонецке Луганской области находятся около 300 мирных жителей. Как рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, не все хотят оттуда выезжать.

Она подчеркнула, что согласно гуманитарным нормам, эвакуация людей может проходить только с их согласия.

«Мне пообещали военные, что будут сделаны видео с людьми, которые скажут, что они добровольно хотят выехать», — отметила Верещук.

По ее словам, в таком случае власти продолжат работать над открытием гуманитарного коридора с «Азота».

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что люди, которые находятся в укрытиях на заводе «Азот», отказались от эвакуации. Российские оккупанты тем временем бросили все резервы на штурм Северодонецка, за контроль над городом идут тяжелые бои.

Армия РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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