Глава Луганской ОВА: Росамия обстреливает район вокруг Лисичанска, в Северодонецке – бои

Фото: Telegram / Сергей Гайдай

Российские оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли Лисичанск и населенные пункты возле него, зафиксировано три авианалета. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Зафиксированы значительные разрушения жилого фонда в Горском, где за 19 июня россияне повредили сразу 19 домов, во Врубовке – 7, в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий», – сообщил он.



По словам Гайдая, противник трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк.



«Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода «Стеклопластик» и полигона спасателей», – уточнил глава ОВА.

Фото: Telegram / Сергей Гайдай

За 19 июня из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка.