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На северодонецком «Азоте» почти не осталось уцелевших зданий — Гайдай

17 июня 2022, 09:23

На северодонецком «Азоте» почти не осталось уцелевших зданий — Гайдай

В Северодонецке на заводе «Азот» почти не осталось уцелевших административных зданий. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что росармия продолжает уничтожать инфраструктуру региона. Зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартного оборудования.

Также противник нанес авиаудары по Лоскутовке и Устиновке. Боевые действия в Северодонецке продолжаются.

По состоянию на утро 14 июня на Северодонецком объединении «Азот» оставалось от 540 до 560 мирных жителей.

ВСУ отодвинули российскую армию от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке — шестеро погибших. Число обстрелов со стороны оккупантов растет ежедневно.

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