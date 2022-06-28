Из российского плена освобождены 17 украинцев

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен военнопленными с российской стороной по формуле 17 на 15. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский. Пятеро освобожденных – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении», - говорится в сообщении.



Как сообщает «Суспільне», обмен прошел на территории Николаевской области.



По информации, предоставленной корреспондентам «Суспільне», среди освобожденных из российского плена один военный, остальные — гражданские, похищенные из разных городов.



Трое людей были возвращены с территории Российской Федерации. Среди людей, которых удалось вернуть, пятеро раненых.