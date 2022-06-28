С прифронтовых территорий Донетчины эвакуировали более 300 человек за сутки

За сутки с прифронтовых территорий Донецкой области удалось эвакуировать 305 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



Он отметил, что бои идут уже на подступах к Славянску, на Лиманском и Святогорском направлениях.



«Люди остаются, потому что говорят, что выезжать придется неизвестно куда, при том, что мы максимально содействуем, чтобы предоставлять места временного проживания, пакет социальных выплат. И об этом максимально доносим информацию в тех местах, где проводится эвакуация», — сказал Кириленко.



По его словам, активизация эвакуации происходит прямо пропорционально к тому, как идут обстрелы.



«Эвакуацию мы проводим даже из тех районов, где ее проводить сложно и опасно, но мы это делаем. И каждый день 200-300 человек только с прифронтовой зоны мы эвакуируем. За прошлые сутки эвакуировано 305 человек, это Бахмутский, Краматорский, Покровский районы. И эту работу по эвакуации мы будем продолжать», — резюмировал глава области.