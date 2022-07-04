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Над островом Змеиный поднят украинский флаг — ВСУ

04 июля 2022, 14:07

Над островом Змеиный поднят украинский флаг — ВСУ

Над освбожденным от российских оккупантов 30 июня островом Змеиный поднят украинский флаг. Об этом на брифинге сообщила начальница прессцентра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Знамя Украины установлено на острове Змеиный. Военная операция завершена и сейчас территория снова возвращена под юрисдикцию Украины», - отметила она.

30 июня, напомним, стало известно, что российская армия покинула Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины, а на следующий день, 1 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты ударили фосфорными бомбами по оставленному ними острову.

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