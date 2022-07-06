Глава ВГА показал Славянск после обстрела и назвал количество жертв

Последствия обстрела Славянска. Фото: ВГА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Славянской громаде Донецкой области погибли 17 мирных жителей. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«По результатам вчерашнего обстрела у нас двое погибших и семь раненых. Всего с начала масштабных боевых действий в громаде погибли 17 человек и ранены 67 человек», — рассказал Лях.



Также он призвал к эвакуации.

Российские оккупанты днем 5 июля нанесли удар по Славянску, в городе есть раненые и погибшие среди мирного населения. В результате обстрела повреждена инфраструктура города, гражданские объекты. Разрушены по меньшей мере 14 жилых домов.



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