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Погибли под завалами дома: В Торецке оккупанты убили целую семью

06 июля 2022, 18:33

Погибли под завалами дома: В Торецке оккупанты убили целую семью

В результате ракетного обстрела города Торецк на Донетчине погибла целая семья. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Отмечается, что 3-6 июля армия России накрыла артиллерийским и минометным огнем с временно оккупированной территории село Северное Бахмутского района и пгт Нью-Йорк. Кроме того, захватчики обстреляли города Северск, Бахмут и село Новомарково Константиновского района, нанесли ракетные удары из пусковой системы «Искандер» по городу Доброполье.

«В результате обстрела Торецка вражескими ракетами один человек ранен, еще трое - 17-летняя девушка ее мать и бабушка — погибли под обломками полностью разрушенного частного домовладения», — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов оккупантов повреждены частные и многоэтажные дома, объекты критической и гражданской инфраструктуры, хозяйственные постройки, медицинские и учебные заведения.

В связи с обстрелами и гибелью людей прокуратура проводит досудебное расследование в 7 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Российские силы обстреляли Торецк 6 июля, предварительно было известно об одном раненом и трех человеках, оставшихся под завалами частного дома. 

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