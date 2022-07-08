В РФ депутата приговорили к семи годам тюрьмы за минуту молчания о погибших в войне украинцах

Алексей Горинов в Мещанском суде Москвы

В России вынесли первый приговор по статье о дискредитации ВС РФ с реальным сроком отбывания наказания.



Как сообщает российский ТАСС, Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии «за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ».



«Решением суда Горинов приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.



Этот срок требовала прокуратура.



Издание «Настоящее время» сообщает, что, «по мнению судьи, вина Горинова подтверждается показаниями свидетелей обвинения, видеозаписью с заседания совета депутатов, психолого-лингвистической экспертизой с высказываниями подсудимого, информацией с брифинга Минобороны РФ и другими письменными материалами».



Позиция защиты и показания Горинова, как считает судья, не нашли своего подтверждения. Эксперты также пришли к выводу, что Горинов не призывал к насильственным действиям, но высказывал свое мнение, которое «не совпадает с позицией Минобороны РФ».



Муниципальный депутат в последнем слове заявил, что считает войну «самым быстрым средством расчеловечивания».



«Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее — это Буча, Ирпень, Гостомель», — сказал он.



На оглашение приговора Алексей Горинов пришел с плакатом: «Вам еще нужна эта война?».



Отмечается, что поводом для уголовного дела стала запись заседания от 15 марта 2022 года, где Горинов предложил объявить в память о «жертвах происходящей военной агрессии в Украине» минуту молчания. Все депутаты согласились и встали.



Горинов также предложил отменить конкурсы, пока идет война.



«О каком конкурсе детского рисунка может идти речь, приуроченном ко Дню защиты детей?... Когда у нас каждый день гибнут дети — я вам для информации скажу, что около ста детей погибло в Украине», — сказал депутат.