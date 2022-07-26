Глава Донеччини розповів про значні руйнування інфраструктури «Артемсолі»

26 липня 2022, 13:05

Глава Донеччини розповів про значні руйнування інфраструктури «Артемсолі»

Внаслідок обстрілів з боку російських сил інфраструктура заводу «Артемсоль» у Соледарі зазнала значних руйнувань. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Керівник області наголосив, що будь-яке влучення снарядів, ракет завдає серйозної загрози підприємствам.

«Загалом у місті Соледар усі підприємства, в які були влучення, зазнали значних руйнувань», — поінформував Кириленко.

Він уточнив, що зруйновано саме інфраструктуру підприємств.

Також Кириленко зазначив, що функціонування заводу «Артемсіль» обмежене.

«Максимальних заходів вжито керівництвом підприємства, ОВА, місцевою адміністрацією — щоб люди були в безпеці», — розповів він.

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Держпідприємство «Артемсіль», розташоване у місті Соледар неподалік Бахмута Донецької області, зупинилося через постійні обстріли.

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