У Кремлі назвали умову для розблокування експорту українського металу морем

Для розблокування експорту українського металу морем за допомогою портів у Кремлі зажадали відміни санкцій, спрямованих проти російської металургії. Про це повідомляє російське ЗМІ «ТАСС» із посиланням на слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який зазначив, що у цьому питанні «все залежить від деталей».



Ідеться про розширення дії «зернового коридору».

«У будь-якому випадку, тут треба розуміти, що вирішення таких питань неможливе без прямої ув'язки з тими обмеженнями, які діють щодо наших виробників, у цьому випадку виробників металів. Тому тут багато чого обговорюватимуть», - заявив Пєсков, але зазначив, що «офіційно ще нічого не формувалося».

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у діалог з Росією, зазначивши, що Кремль пропонує Україні не діалог, а здатися.