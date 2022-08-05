В Кремле назвали условие для разблокирования экспорта украинского металла по морю

Для разблокировки экспорта украинского металла по морю с помощью портов в Кремле потребовали отмены санкций, направленных против российской металлургии. Об этом сообщает российское СМИ «ТАСС» со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который отметил, что в этом вопросе «все зависит от деталей».



Речь о расширении действия «зернового коридора».

«В любом случае, здесь нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае производителей металлов. Поэтому здесь много чего обсуждать», - заявил Песков, но отметил, что «официально еще ничего не формировалось».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в диалог с Россией, отметив, что Кремль предлагает Украине не диалог, а сдаться.