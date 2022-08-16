У 18 населених пунктах Донеччини відновлено електропостачання

16 серпня 2022, 15:53

У 18 населених пунктах Донеччини відновлено електропостачання

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 18 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

За 15 серпня фахівці провели ремонти, що дозволило повернути світло у будинки 11 863 домогосподарств у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах.

«Найбільше оновлень вчора енергетики змогли виконати в Бахмутському районі. Понад 6 тисяч сімей вдалося запитати в Торецькій громаді, що постійно обстрілюється. Тут відновлення вдається виконувати практично щодня, як і щодня мережі руйнуються внаслідок бойових дій. І ще понад 2 тисячі — в Бахмутській громаді, де обстріли також не вщухають», — повідомили в енергокомпанії.

Там додали, що вкотре вдалося заживити низку домогосподарств Авдіївської, Костянтинівської, Мар'їнської, Слов'янської та Добропільської громад, які також страждають від наслідків бойових дій.

«Без світла поки що залишаються 106 населених пунктів, де енергетики не мають можливості працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — поінформували у ДТЕК.

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