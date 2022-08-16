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В 18 населенных пунктах Донетчины восстановлено электроснабжение

16 августа 2022, 15:53

В 18 населенных пунктах Донетчины восстановлено электроснабжение

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

За 15 августа специалисты провели ремонты, что позволило вернуть свет в дома 11 863 домохозяйств в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах.

«Больше всего обновлений вчера энергетики смогли выполнить в Бахмутском районе. Более 6 тысяч семей удалось запитать в постоянно обстреливаемой Торецкой громаде. Здесь восстановления удается выполнять практически ежедневно, так же ежедневно сети разрушаются в результате боевых действий. И еще более 2 тысяч — в Бахмутской громаде, где обстрелы также не утихают», — сообщили в энергокомпании.

Там добавили, что в очередной раз удалось запитать ряд домохозяйств Авдеевской, Константиновской, Марьинской, Славянской и Добропольской громад, которые также страдают от последствий боевых действий.

«Без света пока остаются 106 населенных пунктов, где энергетики не имеют возможности работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — проинформировали в ДТЭК.

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