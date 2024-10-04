Поліція встановила ряд військових злочинців, які катують заручників у колонії Горлівки

Дев'ятеро мешканців Донбасу, які катували українців на тимчасово окупованих територіях за вказівкою російських кураторів, отримали підозри від Національної поліції України. Шістьох їхніх керівників раніше повідомили про підозру у створенні терористичної організації та направили обвинувальні акти до суду.



«Загалом поліцейські ідентифікували понад 80 колишніх працівників Калінінської виправної колонії міста Горлівка Донецької області, де з 2014 року за методиками та вказівками спецслужб Росії катували громадян з активною українською позицією», — повідомили у пресслужбі Нацполіції.



У цій колонії до 2022 року утримували незгодних із режимом «ДНР», а з початком активної фази війни туди почали звозити військовополонених. Там проводили фільтрацію та розподіляли полонених по інших колоніях.



«За десять років війни через Калінінську колонію пройшли тисячі полонених. Серед них — військовослужбовці, поліцейські, українські активісти, волонтери та інші громадянські громадяни з активною громадянською позицією. У середньому тут утримували 1200–1500 громадян одночасно», — наголошують правоохоронці.



Усі полонені проходили так звану «приймання», коли працівники колонії викидають їх із конвойних автомобілів і змушують бігти через «живий коридор» із посібників окупантів, які б'ють їх гумовими палицями, пластиковими трубами, руками, ногами та електрошокерами. Десятки полонених непритомніли вже на цьому етапі.



Після цього бранців роздягали догола та забирали всі особисті речі, фотографували, дактилоскопували, у повній антисанітарії відбирали ДНК та кров. Розміщували в переповнені бараки з пліснявою на стінах та стелі. Взимку в деяких камерах було дуже холодно, бо не було шибки на вікнах.



Протягом дня полонених допитували із застосуванням гумових палиць, завдавали ударів металевими прутами.



Потерпілі перебували у повному інформаційному вакуумі. Весь цей час на полонених морально тиснули — казали, що вони нікому не потрібні, і їх не хочуть обмінювати, а Росія вже повністю захопила територію України. Деякі бранці не витримували знущань та просили, щоб їх убили.



Слідчі встановили керівний та особовий склад Калінінської виправної колонії – обвинувальні акти щодо попередніх керівників уже направили до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі.



Крім того, проведено понад 500 упізнань, експертиз та понад 200 слідчих експериментів із постраждалими, яких повернули в Україну з обміну у різні періоди. За цей час злочинці змінили по кілька посад, змінювався керівний та особовий склад працівників колонії, але слідчі поверталися до роботи з постраждалими з більш ранніх обмінів, збирали дані про злочинців по крихтах та встановили не лише особисті дані, а й ієрархію терористичної організації, що діяла на території Калінінської колонії.

Серед ідентифікованих понад 80 працівників колонії, які діють на користь окупаційної влади, поліцейські встановили причетних до тортур, фізичних та моральних знущань, нелюдського поводження з військовополоненими та цивільними заручниками Калінінської колонії.

Наразі дев'ять із них уже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України: порушення законів та звичаїв війни. Матеріали щодо їхніх злочинів буде передано як національному, так і Міжнародному кримінальному суду.