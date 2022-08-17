Через обстріли на Донеччині загинули двоє людей, ще семеро — поранені

Внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинуло двоє людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, люди загинули в Авдіївці та Зайцевому. Ще семеро людей поранено: троє — у Торецьку, по одному — в Авдіївці, Костянтинівці, Південному та Новомихайлівці.



Від 24 лютого на Донеччині через обстріли 736 людей загинули та 1912 поранені. При цьому нині влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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