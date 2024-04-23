«"ДНР" часом нагадує Чечню». Як вбивство Рассела Бентлі розділило Z-пропагандистів

Рассел Бентлі. Фото: соцмережі

Абсолютна підтримка так званої СВО, загарбницької політики Кремля зовсім не означає отримання путівки в гарне життя. Яскравим прикладом цього є «доброволець» із США Рассел Бентлі, якого викрали, а потім убили у Донецьку російські військові. Ким був цей персонаж і чому його історія дуже показова — читайте у статті «Новин Донбасу».



Антибайденівець та поціновувач православ'я

Рассел Бентлі — один із улюблених персонажів пропаганди, що не дивно, адже він усіляко підтримував і просував усі проросійські наративи. Американець у грудні 2014 року приїхав воювати за угруповання «ДНР». З позивним «Техас» він вступив до батальйону «Восток» як гранатометник і стрілець. Воював у селищі Спартак, Ясинуватій та в районі Авдіївки. За словами Бентлі, його мотив — це те, що Україну нібито окупували США та скоюють воєнні злочини. Згодом «Техас» отримав паспорт РФ та ще й повінчався з донеччанкою — ідеальний приклад іноземного добровольця, в якому об'єдналися всі головні кремлівські скріпи. Риторика Бентлі — типова для пропаганди, а саме розповіді про «нацистів» та «бандерівців». Він стверджував, що всю Україну треба повернути до «слов'янського братства».



Рассел Бентлі повінчався із дружиною Людмилою у Донецьку. Фото: соцмережі

«Американська адміністрація зараз — це реальні фашисти. Контроль Байдена — це небезпечно. Він ворог нормальних людей усього світу. Це страшно. Це як Німеччина 30-х під Гітлером. Коли США "звільняють" країну, за суттю, вони її знищують. Нині це відбувається з Україною. Вони зруйнували її політично та економічно», — запевняв Рассел Бентлі у березні 2022 року.



Після майже року боїв 10 років тому «Техас», як він казав, перейшов на інформаційну війну, тобто вдався до пропаганди. Він став так званим воєнним кореспондентом російського державного медіапроєкту Sputnik, а також започаткував благодійний фонд від США за лінією православної церкви. Тобто особистість Бентлі — просто знахідка для Кремля. Не дивно, що у z-спільноті про нього часто розповідали, а його інтерв'ю розбирали на цитати. Тим не менш, зараз, коли «Техаса» вбили, пропагандисти розгубилися: що їм говорити і як реагувати на його смерть.



Зниклі одкровення командира батальйону «Восток»

Рассел Бентлі, за інформацією його дружини, зник 8 квітня. Людмила уточнила, що її чоловіка викрали та утримували військові 5-ї окремої гвардійської танкової бригади, яка дислокується в Улан-Уде. Це Бурятія.



«Рассела жорстко затримали 8 квітня приблизно між 16:20 та 17:00 у районі Автобази в Петрівському районі Донецька», — написала Людмила.



Увечері 19 квітня стало відомо, що Рассела Бентлі вбили. На це одразу відреагував засновник донецького батальйону «Восток» Олександр Ходаковський. Спочатку він закликав Міноборони РФ покарати військових РФ, винних у смерті «Техаса».



«Ми дуже ретельно оберігаємо нашу армію від будь-якої дискредитації. Так ретельно, що навіть до стерильності, — геть-чисто забувши таке поняття, як конструктивна критика, яка начебто повинна робити світ кращим. Мені здається, що наші зусилля над собою, а часом і вступ до угоди із совістю мають бути винагороджені зразковим покаранням тих, хто вбив Рассела Бентлі», — написав Ходаковський.



Щоправда, за деякий час Ходаковський видалив пост. Послався на те, що він є «офіційною особою» і тому не може вільно говорити, як хотілося б. Виправдання опублікували й у каналі батальйону «Восток».



«Скіф (позивний Ходаковського — ред.) перепрошує за необхідність прибрати публікацію на своєму каналі — він дуже цінував Рассела і на певний час дозволив собі забути, що президент призначив його на офіційну посаду, яка зовсім не передбачає того, чого не передбачає. Добре, що система працює пильно та реагує оперативно. Оскільки Скіф має ще багато невиконаних завдань, йому необхідно зважати на правила гри», — так звучить публікація.



Тобто в z-середовищі визнали: будь-яке призначення у російській структурі (а Ходаковський є «заступником голови» Росгвардії на окупованій частині Донецької області) прирівнюється до ігнорування будь-якого криміналу, якщо винні в цьому російські військові. Їм просто дається карт-бланш за ознакою лише того, що вони солдати армії РФ.



Рассел Бентлі. Фото: соцмережі

Реакція на смерть Бентлі розділила z-спільноту

Вбивство Рассела Бентлі поділило прихильників «СВО» на три табори. Одна частина взагалі ніяк не відреагувала на цю подію. Серед таких пропагандисти Данило Безсонов, Андрій Руденко, Євген Піддубний. Друга частина обурена і вимагає відплати, а третя обмежується літературними некрологами без слів про суд і покарання. Дивно, що найбільше представників другого табору. Серед таких воєнкор Роман Сапоньков, який вважає, що «за бардаком та анархією "нові республіки" часом нагадують Чечню початку нульових». У цій самій когорті й військовий Єгор Гузенко із позивним «Тринадцятий». Він наголошує, що Рассел Бентлі не просто загинув, його саме вбили і потрібно вживати правильні терміни. Гузенко вимагає показати публічно на федеральних каналах тих, хто винен у смерті «Техаса».



«Він був викрадений у Донецьку та вбитий. Своїми. "Загинув" це як "хлопок" у публікаціях ЗМІ часів початку "СВО"», — пише проросійський блогер Сергій Колясніков на своїй сторінці у телеграм-каналі Zergulio.



Знайти та покарати винних вимагає навіть колишній нардеп Олег Царьов. А от у каналі «Синя Z Борода» на справедливий суд навіть не сподіваються. Судячи з інформації на каналі «Шепіт Катюші», до суду ще дуже далеко, адже дружині Рассела Бентлі навіть не віддають тіло:



«Не вбачаю сенсу тепер щось замовчувати. 8 квітня Расселла затримали на місці обстрілу, куди техасець приїхав допомогти постраждалим. Затримували військові, радше за все, мова про танкістів 5-ї бригади. Їх збентежив, мабуть, його акцент, і вони вирішили, що упіймали аж шпигуна. І поводилися з ним відповідно, хоча він мав і паспорт, і військовий квиток. Я не знаю, навіщо нам тепер брати Київ та Одесу. Війну треба вести чистими руками чи зовсім не вести».



Третій табір — це доволі прісні пости Маргарити Симоньян та Олександра Коца. І мініесе Семена Пегова. Він розповів слізну історію, як «Техасу» подарували Чебурашку і яким людяним він нібито був, але не сказав жодного слова про необхідність розслідування та покарання винних. Як і Олександр Сладков, для якого «це особиста втрата», але, ймовірно, не настільки вагома, щоб притягнути когось до відповіді.

Олександр Сладков та Рассел Бентлі. Фото: соцмережі

Хоча про яку відповідь може йтися, якщо «ДНР» — це сіра зона, і розслідувати там хтось щось буде лише в тому разі, якщо з цього можна зробити гарний сюжет для пропаганди. Досі жодних офіційних коментарів про загибель «Техаса» ніхто не дав. У z-спільноті пишуть, що Слідчий комітет РФ не заявляв про намір встановити причетних до викрадення та загибелі Рассела Бентлі, а його дружина продовжує чекати на реакцію. Чекати на неї, ймовірно, доведеться нескінченно.