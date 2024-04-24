Російські військові просунулися на Авдіївському напрямку

Загарбники просуваються на Авдіївському напрямку. Карта: DeepState

Війська РФ змогли просунутися на Авдіївському напрямку в Донецькій області Про це повідомляє Український проект DeepState.

Зазначається, що російські військові просунулися в Очеретиному, Новобахмутівці, Новокалиновому, Бердичах. Крім того, росіяни зайшли до Семенівки.

Також війська РФ просунулися на південь від Георгіївки на Мар'їнському напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські війська під час бойових дій за населений пункт Очеретине Донецької області застосували проти українських бійців хімічні отруйні речовини . Як заявив 23 квітня представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин, противник намагається закріпитись у південній частині селища.