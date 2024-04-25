У деокупованому селі на Луганщині зникла єдина мешканка

Зникла пенсіонерка Надія Омелянівна. Фото Новини Донбасу

У деокупованому селі Греківка Луганської області зникла жінка похилого віку – це була єдиною жителькою села. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у прямому ефірі «Еспресо».



«Тиждень тому зникла зі зв'язку жінка, коли наші працівники та поліцейські відвідували людей по домівках, коли розвозили гуманітарну допомогу. У неї поряд там ліс розташований. Тривають пошукові дії», — зазначив він.



За словами Лисогора, влада підтримує зв'язок з родичами зниклої жінки, проте поки ніхто не знає її місцезнаходження.



«Новини Донбасу» нещодавно робили репортаж із Греківки. Героїнею була єдина мешканка села Надія Омелянівна, яка тепер зникла.





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