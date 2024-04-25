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У деокупованому селі на Луганщині зникла єдина мешканка

25 квітня 2024, 13:24

У деокупованому селі на Луганщині зникла єдина мешканка

Зникла пенсіонерка Надія Омелянівна. Фото Новини Донбасу Зникла пенсіонерка Надія Омелянівна. Фото Новини Донбасу

У деокупованому селі Греківка Луганської області зникла жінка похилого віку – це була єдиною жителькою села. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у прямому ефірі «Еспресо».

«Тиждень тому зникла зі зв'язку жінка, коли наші працівники та поліцейські відвідували людей по домівках, коли розвозили гуманітарну допомогу. У неї поряд там ліс розташований. Тривають пошукові дії», — зазначив він.

За словами Лисогора, влада підтримує зв'язок з родичами зниклої жінки, проте поки ніхто не знає її місцезнаходження.

«Новини Донбасу» нещодавно робили репортаж із Греківки. Героїнею була єдина мешканка села Надія Омелянівна, яка тепер зникла.


Раніше ми писали, що російські окупанти атакували населені пункти Луганської області з авіації.

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Артем Лисогор
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Луганська область

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