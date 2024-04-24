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З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники

24 квітня 2024, 17:30

З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники

Українська дитина. Фото: pixabay.com Українська дитина. Фото: pixabay.com

Державний департамент США у звіті про порушення прав людини у 2023 році зазначив, що українські діти через вторгнення РФ зіткнулися зі смертю, пораненнями, розлученням зі своїми сім'ями та депортацією до Росії. Доповідь про це опублікував Держдеп на своєму сайті.

У ньому йдеться, що за даними платформи «Діти війни», з початку російського вторгнення 504 дитини вбиті і 1129 зазнали пораненнь.

Хоча в оновленому списку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця за 13 квітня серед загиблих, за офіційними даними, вже значаться 542 дитини.

«Діти — майбутнє, яке намагається забрати в нас РФ. 542 дитини загинули, 1290 дістали поранення. 2066 дітей зникли безвісти. 19 546 дітей РФ депортувала або перемістила. Ці цифри збільшуються кожного дня, допоки світ мовчить і не робить дієвих кроків. Адже мета РФ — знищити український народ та нашу ідентичність. Тому країна-терорист й атакує цивільну інфраструктуру, вбиває і депортує наших дітей. А депортувавши — перевиховує», – написав Лубінець.



Згідно зі звітом Держдепу США, численні міжнародні організації, неурядові організації та українські урядові установи повідомили про систематичне насильницьке переміщення та депортацію Росією українських дітей.

За їхніми оцінками, кількість залучених дітей дуже різниться. Міністерство реінтеграції України задокументувало 19546 українських дітей, депортованих до Росії станом на 2 жовтня.

За даними правозахисних організацій із коаліції «Україна. П'ята ранку», російська влада депортувала від 260 000 до 700 000 українських дітей. Неясно, скількох з цих дітей переселили разом зі своїми законними опікунами після проходження російської фільтрації.

Згідно зі звітом Обсерваторії конфліктів Єльського університету російські сили та їх довірені особи примусово переправили або депортували понад 6000 українських дітей (включно з дітьми віком від чотирьох місяців до 17 років) до Росії або на території, контрольовані Росією, іноді без участі або з примусової згоди батьків, де їх утримували в «літніх таборах».

Зазначається, щонайменше 78% виявлених таборів систематично «перевиховували» українських України, залучали до російської культури, патріотичної чи військової освіти.

У звіті йдеться про «табори, схвалені РФ за програмою інтеграції» з очевидною метою інтеграції дітей з України в те, як уряд окупантів бачить свою національну культуру, історію та суспільство.

«Діти, які проживають у дитячих будинках чи державних установах, пізніше були передані на усиновлення до російських прийомних родин. Влада РФ переселила деяких українських неповнолітніх, у тому числі тих, хто проживав в установах України до лютого 2022 року, задля "медичної допомоги" на окупованих територіях і в Російській Федерації», — зазначають доповідачі із США.

Уповноважена з прав дитини Дар'я Герасимчук повідомила, що російські чиновники забрали дітей у батьків, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою.

Герасимчук також заявила, що 13 тисяч дітей набули статусу сиріт або статусу позбавлених батьківського піклування, з початку широкомасштабного вторгнення.



З березня російські окупаційні сили все частіше застосовують новий метод викрадення українських дітей, при цьому «суди» позбавляють батьків права опіки за нездатність фінансово підтримувати своїх чад.

Наголошується, що жителі окупованих територій зіткнулися з фінансовими проблемами, оскільки Росія заблокувала платежі з України, а російські роботодавці не виплачували зарплату місцевим жителям.

До того ж Росія не надала міжнародним спостерігачам чи організаціям достатній доступ для пошуку чи повернення дітей, коли їх знаходили. Їхнім родичам доводилося здійснювати дороговартісні та небезпечні поїздки до РФ і терпіти переслідування та допити з боку ФСБ, щоб забрати своїх дітей.

У 2022 році Путін підписав указ, який спрощує процес усиновлення й отримання російського громадянства для українських дітей, які залишилися без опіки батьків, і це ускладнює повернення їх родичам, які залишилися серед живих.

Росія також підготувала реєстр відповідних російських сімей для українських дітей та запропонувала оплату за кожну дитину, яка отримала громадянство, до 1000 доларів за дітей-інвалідів.

Наприкінці грудня 2022 року «Новини Донбасу» писали, що Росія вже депортувала з тимчасово окупованих територій України понад 50 тисяч дітей.

Нагадаємо, Міжнародні слідчі спільно з Європолом з'ясували місцеперебування щонайменше восьми українських дітей, яких вивезли до РФ.

Раніше, 17 березня 2023 року, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин — незаконну депортацію дітей України та незаконне переміщення їх з тимчасово окупованих територій до Росії.

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