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ЗСУ тимчасово відводять з поля бою танки «Абрамс» — ЗМІ

26 квітня 2024, 08:30

ЗСУ тимчасово відводять з поля бою танки «Абрамс» — ЗМІ

Україна відводить із лінії фронту надані США танки Abrams M1A1. Частково причина в тому, що російські безпілотні літальні апарати ускладнюють їхню роботу. Про це повідомляє Associated Press.

Українські військові отримали від США 31 танк Abrams у січні 2023 року. Вони використовувалися для прориву російських оборонних ліній. Але з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема, через повсюдне використання окупантами розвідувальних та ударних дронів. Це ускладнило для України захист танків, пише агентство з посиланням на два військові джерела.

За даними AP, п'ять із 31 танка вже втрачені.

Поширення безпілотників на полі бою означає, що «немає відкритої території, якою можна просто проїхати, не боячись бути поміченим», пояснив високопосадовець зі сфери оборони.

Наразі танки перемістили з лінії фронту. США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику, сказав віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді, а також третій представник американських військових, який на умовах анонімності підтвердив переміщення.

«Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі з всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою», — сказав Грейді, додавши, що танки все ще важливі.

«Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна використовувати це у такому зміненому середовищі, де все видно відразу», — повідомив адмірал.

Раніше повідомлялося, що над лінією фронту в Україні в небі патрулює так багато безпілотників, що полюють за будь-якими ознаками руху, що українські та російські війська майже не мають можливості пересуватися полем бою непоміченими і не бути підірваними.

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