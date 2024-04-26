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Суд розпорядився взяти міністра аграрної політики України Сольського під варту

26 квітня 2024, 08:35

Суд розпорядився взяти міністра аграрної політики України Сольського під варту

Міністра агрополітики України Сольського взяли під варту. Фото: кадр із відео Міністра агрополітики України Сольського взяли під варту. Фото: кадр із відео

Вищий антикорупційний суд звертався до міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомили із залі засідання суду у п'ятницю, 26 квітня.

«Установити запобіжний захід у забезпеченні утримання під вартою терміном на 60 днів до (24 червня 2024 року), але в межах терміну досудового розслідування», — зауважив суддя ВАКС, задовольнивши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд також визначив чиновнику альтернативу утримання під вартість у вигляді 75,7 млн ​​грн. Раніше Микола Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Верховна Рада розгляне цю заяву на одному з найближчих пленарних засідань.

Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру міністерства агрополітики у незаконному заволодінні землею на 291 млн грн у 2017 році. Сольський, коментуючи це, заявив, що допомагав військовим АТО здобути землю, коли працював адвокатом.

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Корупція Міністр аграрної політики та продовольства
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