Суд розпорядився взяти міністра аграрної політики України Сольського під варту

Міністра агрополітики України Сольського взяли під варту. Фото: кадр із відео

Вищий антикорупційний суд звертався до міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомили із залі засідання суду у п'ятницю, 26 квітня.



«Установити запобіжний захід у забезпеченні утримання під вартою терміном на 60 днів до (24 червня 2024 року), але в межах терміну досудового розслідування», — зауважив суддя ВАКС, задовольнивши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Суд також визначив чиновнику альтернативу утримання під вартість у вигляді 75,7 млн ​​грн. Раніше Микола Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.



Верховна Рада розгляне цю заяву на одному з найближчих пленарних засідань.



Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру міністерства агрополітики у незаконному заволодінні землею на 291 млн грн у 2017 році. Сольський, коментуючи це, заявив, що допомагав військовим АТО здобути землю, коли працював адвокатом.