Головне за день: Армія РФ просунулась на Донеччині. Заступника міністра оборони РФ підозрюють у держзраді

Суспільство



Українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт у тих країнах, де перебувають. Відповідно до постанови Кабміну, отримання паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватиметься у територіальному підрозділі ДМС.



Жителям тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та російської Бєлгородської областей буде доступна іпотека під 2% на вторинному ринку. При цьому в Міністерстві фінансів РФ уточнили, що таку іпотеку зможуть оформити російські військові, які брали участь у війні проти України та чиновники.



Дружина прокремлівського пропагандиста із США Рассела Бентлі, якого вбили російські військові у Донецьку, Людмила, звернулася до Володимира Путіна. Вона просить повернути тіло чоловіка. Жінка наголосила, що звертається до Путіна, бо їй чинять протидію на «негласному рівні».



Заарештованого заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова підозрюють у держзраді,– стверджує російське видання «Важливі історії» з посиланням на джерела, близькі до ФСБ. Звинувачення у корупції — лише публічна частина процесу.



У Красногорівці на цей момент перебуває 1260 людей, а в Часовому Ярі — 684. При цьому гуманітарна обстановка в містах Донецької області дуже складна: з кожним днем все важче завозити гуманітарну допомогу та евакуювати жителів. Але евакуація проводиться щодня.



На Донеччині 88-річний пенсіонер залишив частково окуповане селище Очеретине, щоб не отримувати громадянство РФ. На підконтрольній території України його зустріли волонтери та вивезли у безпечне місце.



Бойові дії



В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждав 35-річний чоловік.



Російські військові просунулися в Очеретиному, Новобахмутівці, Новокалиновому, Бердичах. Крім того, росіяни зайшли до Семенівки. Також війська РФ просунулися на південь від Георгіївки на Мар'їнському напрямку.



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