Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі

В окупованому Маріуполі мігранти отримують житло у відремонтованих будинках, а місцеві жителі лишаються ні з чим. Фото: «РИА Новости»

Приїжджих робітників з Росії та країн Середньої Азії заселяють у квартири у збудованих чи відремонтованих будинках замість оплати їх праці. Про це заявив депутат Держдуми РФ Сергій Миронов.



Він також повідомив, що жителі Маріуполя обурені ситуацією із мігрантами у місті. Мігранти, за словами Миронова, впроваджують свої правила та порядки у місті.



Миронов розповів, що аналогічна ситуація спостерігається і в інших населених пунктах, які «перейшли під контроль Росії».



Відповідальність за приїзд мігрантів депутат Держдуми поклав на Мінбуд Росії. Мовляв, забудовники міста «тиражують свою улюблену "бізнес-модель", в основі якої експлуатація заробітчан». За словами Миронова, приїжджих заселяють у квартири, що не підлягають продажу, у вже відбудованих будинках як оплата їхньої праці.



У Маріупольській міській раді повідомили, що за оцінками окупаційної влади Маріуполя, у місті працюють майже 30 тисяч мігрантів. Але справжня цифра більша: робітники із собою привозять власні сім'ї. «Загарбники витісняють місцеве населення, завозячи мігрантів та зводячи будинки під іпотеку для росіян. А от маріупольці залишаються ні з чим», — заявили у міськраді.



Раніше повідомлялося, що в Маріуполі міграційний скандал набирає обертів. Обговорення вже відбулося в ефірі федеральних каналів, російські громадські діячі не добирають слів у висловлюваннях.