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Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState

25 квітня 2024, 09:47

Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState

Російська армія просунулась у селище Соловйово Донецької області. Карта DeepState Російська армія просунулась у селище Соловйово Донецької області. Карта DeepState

ЗС РФ просунулися на Донеччині. Про це повідомили аналітики DeepState 25 квітня.

У публікації йдеться про просування російських військ у село Соловйове та місто Красногорівка Покровського району.

Аналітики зазначили, що тривають бої поблизу селища Очеретине, села Первомайське, міста Часів Яр та села Новомихайлівка.

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 квітня про просування окупаційних військ не йдеться.

Пресслужба передала, що на Авдіївському напрямку протягом доби відбито 27 атак. Зокрема, в районах Очеретиного та Соловйового.

Також Генштаб заявив, що ЗС РФ здійснили 21 спробу прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку. У війську запевнили, що Сили оборони продовжують стримувати агресора в районах Красногорівки та Новомихайлівки.

Раніше повідомлялося, що російські війська активно просуваються в районі Очеретиного Донецької області. За прорив оборони Сил оборони у цьому населеному пункті відповідальне керівництво 115-ї ОМБр. Про це повідомив український проєкт Deep State.

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