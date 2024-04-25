Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»

На окупованій території винесли черговий заочний вирок українському військовому. Російські силовики звинувачують морпіха ЗСУ нібито у вбивстві двох цивільних. «Слідство» стверджує, що це сталося у Маріуполі навесні 2022 року, коли за місто точилися активні бої ЗСУ з російськими окупантами.



За це «суд ДНР» засудив стрільця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дениса Спринчака до 27 років колонії.



Подібне рішення квазісуду на окупованій Донеччині не перше. Періодично окупаційна влада «ДНР» заявляє про заочні «вироки» для українських військових чи реальних — для військовополонених.



«Верховний суд ДНР» раніше засудив до довічного ув'язнення полоненого бійця полку «Азов» Павла Гусєва.