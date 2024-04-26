У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських військових у районі міста Часів Яр Донецької області. Американська газета The New York Times написала, як можуть розгортатися події, якщо супротивник втілить свій план.

Автори статті нагадали, що за 26 місяців бойових дій росіяни зруйнували десятки міст та вбили тисячі мирних жителів. Також багато громадян були змушені залишити свої будинки. Тепер же метою противника може стати місто-фортеця на вершині пагорба на Донеччині — Часів Яр.

Незважаючи на те, що населений пункт є невеликим, він розташовується на висотах, що панують. Отож, це вікно можливостей для противника, адже у такий спосіб він зможе атакувати ті міста, які перебувають під контролем Києва.

Зокрема йдеться про Костянтинівку, яка розташована за 16 кілометрів від міста.

«Часів Яр — це ключ, який відчинить ворота для вичерпних і тривалих битв», — заявив воєнний аналітик і колишній полковник української армії Сергій Грабський.

Україна в цей час очікує, коли Сполучені Штати нададуть військовим зброю, що дозволить стабілізувати ситуацію на фронті. На те, щоб військова допомога прибула на фронт, може знадобитися кілька тижнів, проте противник може скористатися вікном можливостей і активізуватися.

ЗС РФ розуміють, що невдовзі Київ отримає додаткові поставки допомоги і зможе протистояти тиску, тому військо окупантів може стати ще більшим на фронті.

«Якщо Часів Яр паде, деякі з цих населених пунктів опиняться в межах досяжності російської артилерії. Росія неодноразово демонструвала, що може зробити, коли населений пункт потрапляє до зони досяжності її зброї: знищити місцеву промисловість, зруйнувати критичну інфраструктуру і зробити колись мирні міста непридатними для життя», — йдеться у статті.

А от Костянтинівка, яку вже згадували раніше, має залізницю. Вона стала хребтом постачання та підтримки військових. Тож ситуація може мати свої наслідки.

Нагадаємо, оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» заявило, що військам Росії не вдалося втриматися на вогнетривкому заводі у Красногорівці Донецької області.