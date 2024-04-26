Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами

26 квітня 2024, 09:58

У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських військових у районі міста Часів Яр Донецької області. Американська газета The New York Times написала, як можуть розгортатися події, якщо супротивник втілить свій план.

Автори статті нагадали, що за 26 місяців бойових дій росіяни зруйнували десятки міст та вбили тисячі мирних жителів. Також багато громадян були змушені залишити свої будинки. Тепер же метою противника може стати місто-фортеця на вершині пагорба на Донеччині — Часів Яр.

Незважаючи на те, що населений пункт є невеликим, він розташовується на висотах, що панують. Отож, це вікно можливостей для противника, адже у такий спосіб він зможе атакувати ті міста, які перебувають під контролем Києва.

Зокрема йдеться про Костянтинівку, яка розташована за 16 кілометрів від міста.

«Часів Яр — це ключ, який відчинить ворота для вичерпних і тривалих битв», — заявив воєнний аналітик і колишній полковник української армії Сергій Грабський.

Україна в цей час очікує, коли Сполучені Штати нададуть військовим зброю, що дозволить стабілізувати ситуацію на фронті. На те, щоб військова допомога прибула на фронт, може знадобитися кілька тижнів, проте противник може скористатися вікном можливостей і активізуватися.

ЗС РФ розуміють, що невдовзі Київ отримає додаткові поставки допомоги і зможе протистояти тиску, тому військо окупантів може стати ще більшим на фронті.

«Якщо Часів Яр паде, деякі з цих населених пунктів опиняться в межах досяжності російської артилерії. Росія неодноразово демонструвала, що може зробити, коли населений пункт потрапляє до зони досяжності її зброї: знищити місцеву промисловість, зруйнувати критичну інфраструктуру і зробити колись мирні міста непридатними для життя», — йдеться у статті.

А от Костянтинівка, яку вже згадували раніше, має залізницю. Вона стала хребтом постачання та підтримки військових. Тож ситуація може мати свої наслідки.

Нагадаємо, оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» заявило, що військам Росії не вдалося втриматися на вогнетривкому заводі у Красногорівці Донецької області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Часів Яр Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
09:47
Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState
07:45
У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада
23:06
Головне за день: Армія РФ просунулась на Донеччині. Заступника міністра оборони РФ підозрюють у держзраді
17:30
З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники
16:24
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав працівник шахти
15:57
Росія дозволила пільгову іпотеку на вторинному ринку в окупації учасникам війни та чиновникам
11:50
Російські окупанти запустили тестовий поїзд у захопленому Маріуполі
09:59
В окупованому Донецьку стався скандал у поліклініці. Учасника інциденту перевірить «МВС ДНР»
усі новини
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
13:57
У Нікополі постраждала дитина через удар РФ
13:38
До України повернули 132 полеглих військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках
13:30
Військовослужбовці РФ за два роки вбили понад 100 осіб «на гражданке» — ЗМІ
13:17
РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу, а Удачне атакувала ракетою — поліція
12:36
За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
11:59
Армія РФ продовжує штурм Красногорівки, атакуючи за допомогою артилерії
11:34
Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
11:30
Війська РФ просунулися далі в Очеретиному і на околицях — DeepState
10:59
Сили ППО збили БПЛА в Одеській та Херсонській областях — Повітряні сили
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:59
На Харківщині прикордонники зупинили штурм російських окупантів
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
09:38
Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot
09:34
У РФ збили два снаряди РСЗВ над Бєлгородською областю
08:52
Російські обстріли Донеччини: п’ятеро людей загинули, ще восьмеро — дістали поранення
08:35
Суд розпорядився взяти міністра аграрної політики України Сольського під варту
08:30
ЗСУ тимчасово відводять з поля бою танки «Абрамс» — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Нацпол оголосив підозру російському генерал-майору Мулюкіну за пограбування ЧАЕС. Фото: Нацполіція За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
26 квітня, 12:36
ДБР розшукало людей, які допомагали підозрюваним у розстрілі поліцейських Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним
26 квітня, 11:34
Завод у Красногорівці. Кадр із відео Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
25 квітня, 16:02
Зникла пенсіонерка Надія Омелянівна. Фото Новини Донбасу У деокупованому селі на Луганщині зникла єдина мешканка
25 квітня, 13:24
Митрополит Арсеній. Фото: Святогірська лавра Розповів про блокпости на проповіді. «Новини Донбасу» знайшли те, за що заарештували настоятеля Святогірської лаври
25 квітня, 12:56
ВМС ЗСУ збиває російський «шахед». Фото: кадр із відео Військово-морські Сили ЗСУ збили «шахед» — відео
24 квітня, 08:42
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір