Минулої доби, 25 квітня, російська армія обстрілювала населені пункти Донецької області. Відомо, що п'ятеро людей загинули, дістали поранення — 8. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 25 квітня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 3 у Вдалому, 1 у Курахівці та Очеретиному», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 8 людей дістали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1938 осіб, зазнали поранень — 4840. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що семеро жителів Балаклії Харківської області постраждали внаслідок удару російських окупантів по місту.