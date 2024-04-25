Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині

25 квітня 2024, 23:20

Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині

Політика

 Влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомагали своїй країні у війні проти Росії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на каналі Polsat News. Він нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.

Суспільство

 Настоятеля Святогірської лаври Арсенія затримала СБУ 24 квітня. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, по можливості їх ідентифікації на місцевості). Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою без можливості внесення застави.

Двох російських військовослужбовців затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох осіб на окупованій території Херсонської області. Серед загиблих – дві жінки (одна з них була головою селища) та троє чоловіків (двоє з яких – військові ЗС РФ).

Україна очікує на повернення групи утримуваних українських дітей з Росії та окупованих територій. Список із іменами 561 дитини зараз опрацьовується російською стороною, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець за підсумками дводенних переговорів у Катарі.

У деокупованому селі Греківка Луганської області зникла жінка похилого віку – це була єдина мешканка села. Влада підтримує зв'язок із родичами зниклої жінки, проте поки що ніхто не знає її місцезнаходження.

Бойові дії

 В ОСВГ «Хортиця» повідомили , що військам Росії не вдалося втриматися на вогнетривкому заводі в Красногорівці Донецької області. Раніше російський «військор» Олександр Сладков опублікував відео, зняте з дрону. У ролику один із російських військових розмахує прапором РФ із вікна промислової будівлі. У «Хортиці» повідомили, що групу російських військових було знищено «разом з іншими бродягами, які намагалися сховатися у будівлі цього вогнетривкого заводу».

Окупанти завдали удару по селищу Удачне на Донеччині в обід. Загинули троє мирних жителів. Ще четверо поранено. Усі вони – працівники залізниці. Пошкоджено адмінбудівлю, заклад культури, кафе та близько 20 приватних будинків. Крім цього, на Донеччині внаслідок обстрілів загинуло четверо людей, ще шість — отримали поранення.

Десять жителів Балаклії Харківської області постраждали внаслідок удару російських окупантів містом.

Російська армія вдень знову атакувала Нікополь Дніпропетровської області, двоє людей отримали поранення. Пошкоджено кафе, місцевий ринок та авто.

За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися в село Соловйове та місто Красногорівка Покровського району.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
09:47
Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState
07:45
У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада
23:06
Головне за день: Армія РФ просунулась на Донеччині. Заступника міністра оборони РФ підозрюють у держзраді
17:30
З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники
16:24
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав працівник шахти
15:57
Росія дозволила пільгову іпотеку на вторинному ринку в окупації учасникам війни та чиновникам
11:50
Російські окупанти запустили тестовий поїзд у захопленому Маріуполі
09:59
В окупованому Донецьку стався скандал у поліклініці. Учасника інциденту перевірить «МВС ДНР»
09:58
Російські військові просунулися на Авдіївському напрямку
23:30
Головне за день: Обстріл Костянтинівки та Одеси. Обмеження для чоловіків за кордоном
17:46
Пушилін ліквідує «адміністрацію голови ДНР». Частину співробітників звільнять
17:40
На захоплених територіях Донбасу нерентабельні шахти ліквідують
16:30
Російські загарбники будують фортифікаційні укріплення по всьому окупованому Криму
13:31
Росіяни застосовують отруйні речовини у боях за Очеретине Донецької області
усі новини
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
22:30
Обстріл Балаклії на Харківщині: постраждали 10 людей
21:43
Для перемоги України ще не пізно — Столтенберг напередодні чергового «Рамштайну»
20:22
Українські військові показали, що відбувається на «захопленому» заводі в Красногорівці — окупантів вибили
19:55
Катар передав Росії список дітей, яких Україна хоче повернути: 561 дитина
18:48
Міністр аграрної політики України Сольський подав заяву про відставку
18:24
У селищі Удачне на Донеччині зросла кількість жертв обстрілу
17:31
Україна вилучає краматорський завод «Енергомашспецсталь» із власності росіян
17:20
З Донецької області до Волині курсуватимуть евакуаційні потяги: коли саме
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:23
Рішення про поновлення судді Верховного Суду Богдана Львова на посаді розглядають в Апеляційному суді
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
15:32
Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю: двоє людей постраждали
14:55
У Краматорську держаудитслужба виявила порушення під час проведення тендера щодо відновлення будинку
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
13:53
РФ обстрілює Донецьку область: четверо загиблих, шестеро поранених
13:24
У деокупованому селі на Луганщині зникла єдина мешканка
12:56
Розповів про блокпости на проповіді. «Новини Донбасу» знайшли те, за що заарештували настоятеля Святогірської лаври
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
усі новини
ВІДЕО
Завод у Красногорівці. Кадр із відео Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
25 квітня, 16:02
Зникла пенсіонерка Надія Омелянівна. Фото Новини Донбасу У деокупованому селі на Луганщині зникла єдина мешканка
25 квітня, 13:24
Митрополит Арсеній. Фото: Святогірська лавра Розповів про блокпости на проповіді. «Новини Донбасу» знайшли те, за що заарештували настоятеля Святогірської лаври
25 квітня, 12:56
ВМС ЗСУ збиває російський «шахед». Фото: кадр із відео Військово-морські Сили ЗСУ збили «шахед» — відео
24 квітня, 08:42
Наслідок атаки БПЛА у Смоленській області. Фото: соцмережі У Смоленській області горить нафтобаза
24 квітня, 08:38
За кілометр від армії РФ. У селі Макіївка Луганської області залишилося 8 жителів За кілометр від армії РФ. У селі Макіївка Луганської області залишилося 8 жителів
23 квітня, 23:00
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір