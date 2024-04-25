Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині

Політика



Влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомагали своїй країні у війні проти Росії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на каналі Polsat News. Він нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.



Суспільство



Настоятеля Святогірської лаври Арсенія затримала СБУ 24 квітня. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, по можливості їх ідентифікації на місцевості). Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою без можливості внесення застави.



Двох російських військовослужбовців затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох осіб на окупованій території Херсонської області. Серед загиблих – дві жінки (одна з них була головою селища) та троє чоловіків (двоє з яких – військові ЗС РФ).



Україна очікує на повернення групи утримуваних українських дітей з Росії та окупованих територій. Список із іменами 561 дитини зараз опрацьовується російською стороною, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець за підсумками дводенних переговорів у Катарі.



У деокупованому селі Греківка Луганської області зникла жінка похилого віку – це була єдина мешканка села. Влада підтримує зв'язок із родичами зниклої жінки, проте поки що ніхто не знає її місцезнаходження.



Бойові дії



В ОСВГ «Хортиця» повідомили , що військам Росії не вдалося втриматися на вогнетривкому заводі в Красногорівці Донецької області. Раніше російський «військор» Олександр Сладков опублікував відео, зняте з дрону. У ролику один із російських військових розмахує прапором РФ із вікна промислової будівлі. У «Хортиці» повідомили, що групу російських військових було знищено «разом з іншими бродягами, які намагалися сховатися у будівлі цього вогнетривкого заводу».



Окупанти завдали удару по селищу Удачне на Донеччині в обід. Загинули троє мирних жителів. Ще четверо поранено. Усі вони – працівники залізниці. Пошкоджено адмінбудівлю, заклад культури, кафе та близько 20 приватних будинків. Крім цього, на Донеччині внаслідок обстрілів загинуло четверо людей, ще шість — отримали поранення.



Десять жителів Балаклії Харківської області постраждали внаслідок удару російських окупантів містом.



Російська армія вдень знову атакувала Нікополь Дніпропетровської області, двоє людей отримали поранення. Пошкоджено кафе, місцевий ринок та авто.



За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися в село Соловйове та місто Красногорівка Покровського району.



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