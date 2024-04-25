Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Фото: Херсонська ОВА

Російські військові з безпілотника атакували автомобіль поблизу села Осокорівка Херсонської області. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у четвер, 25 квітня.

Зазначається, що російські окупанти скинули з дрона вибухонебезпечний предмет на вантажівку. Внаслідок атаки постраждав 58-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення обличчя та руки.

Постраждалого доправили до медичного закладу. Лікарі зараз надають йому необхідну допомогу.

Раніше ми писали, що в ніч проти 24 квітня російські військові здійснили серію ударів по Херсонській області. В результаті одна людина загинула, п'ятеро поранені.