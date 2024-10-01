На Луганщині окупанти затримали ще одного «шпигуна»

На території окупованої Луганської області окупанти затримали місцевого жителя, якого звинуватили у співпраці з українськими військовими. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що уродженець Краснодонського району збирав та передавав українським спецслужбам відомості про окупаційні війська.



Так звана «прокуратура ЛНР» опублікувала відео, на якому чоловік зізнається, що співпрацював зі спецслужбами України, оскільки був знайомий із її представниками до 2014 року. Також він заявив, що неприйнятна російська окупаційна влада на території його будинку.

Раніше так званий Верховний суд ЛНР виніс вирок у кримінальній справі стосовно 28-річного громадянина України Віктора Солдатка.