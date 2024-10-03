Через обстріли росіян у Донецькій області знеструмлені будинки 86,5 тисячі жителів

Сьогодні, 3 жовтня, через російські обстріли понад 98 тисяч споживачів у восьми областях України залишилися без електроенергії, на Донеччині знеструмлено будинки 86,5 тисячі жителів. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики.



Зокрема пресслужба Міненерго підтвердила, що в Донецькій області через бойові дії минулої доби знеструмлено 86,5 тисяч абонентів у 180 населених пунктах.



«Енергетики відновили електропостачання для 90,7 тисячі абонентів у 183 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 129 населених пунктів - 81,7 тисячі абонентів», - уточнили в профільному міністерстві.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що станом на 1 жовтня у Донецькій області без електропостачання залишаються 187 населених пунктів.