Через обстріли росіян у Донецькій області знеструмлені будинки 86,5 тисячі жителів

Сьогодні, 3 жовтня, через російські обстріли понад 98 тисяч споживачів у восьми областях України залишилися без електроенергії, на Донеччині знеструмлено будинки 86,5 тисячі жителів. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики.
Зокрема пресслужба Міненерго підтвердила, що в Донецькій області через бойові дії минулої доби знеструмлено 86,5 тисяч абонентів у 180 населених пунктах.
«Енергетики відновили електропостачання для 90,7 тисячі абонентів у 183 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 129 населених пунктів - 81,7 тисячі абонентів», - уточнили в профільному міністерстві.
Раніше «Новини Донбасу» писали, що станом на 1 жовтня у Донецькій області без електропостачання залишаються 187 населених пунктів.
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