В окупованому Бердянську ліквідували суддю-зрадника: він причетний до репресій та воєнних злочинів

Підірваний автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка у Бердянську. Фото: ГУР

2 жовтня у мікрорайоні Лиски неподалік порту окупованого Бердянська вибухнув автомобіль, у якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, що залишився у Бердянську – порушив присягу в умовах війни та добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами.



За даними ГУР, він причетний до репресій проти українців та воєнних злочинів в окупації.

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