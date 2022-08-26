На півдні України за тиждень знищено 7 складів з боєприпасами армії РФ — ЗСУ

На півдні України за минулий тиждень ЗСУ знищили сім складів із боєприпасами російської армії. Про це повідомила прес-секретар оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Так, цього тижня знищено вже 7 складів боєприпасів. Я думаю, що це не завершення тижня, є ще кілька днів, ми ще встигнемо», - заявила вона, зазначивши, що склади з боєприпасами російської армії є однією з пріоритетних цілей української артилерії, зокрема й авіаційних ударів.

За інформацією Наталії Гуменюк, російські війська здійснюють спроби розосереджувати запаси, бо відчули, що попадання ЗСУ точкові та прицільні, але ЗСУ знаходить місця нової дислокації складів і продовжує їх підривати.

В оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що армія РФ також намагається будувати додаткові переправи на Херсонщині після виведення з ладу мостів українськими силами, але, як зазначила Гуменюк, «вогневий контроль поширюється і на ці об'єкти». Вона повідомила, що після того, як переправи налаштують окупанти, вони знову будуть пошкоджені ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 25 серпня ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту в окупованому військами РФ Херсоні.