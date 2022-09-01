У Донецькій області за місяць повернули світло у 413 населених пунктів

Протягом серпня, попри активні бойові дії, енергетикам вдалося відновити електропостачання у 413 населених пунктах. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



«Всього від початку повномасштабного вторгнення фахівці енергокомпанії відновили енергопостачання для понад 2,7 мільйона домогосподарств у Донецькій області», — зазначили в енергокомпанії.



Там додали, що фахівці змогли відремонтувати пошкодження мереж та повністю або частково повернути світло у будинки 271 906 сімей.



«За вчора фахівці ДТЕК Донецькі електромережі повернули живлення у будинки 8,3 тисячі сімей у Краматорському, Покровському, Бахмутському та Волноваському районах. Повністю або частково світло було повернуто у 14 населених пунктів», — повідомили у ДТЕК.



За даними компанії, без електропостачання – 87 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрямки — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.