Вночі окупанти атакували Миколаїв дронами-камікадзе

Вночі російські війська вкотре атакували Миколаїв та громади області. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
За інформацією ОВА, за минулу добу шістьох російських безпілотників знищено в Миколаївській області.
Зазначається, що вночі противник атакував Миколаїв, попередньо, безпілотними дронами-камікадзе. Через це спалахнув дах двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва.
Також повідомляється, що в Миколаївському районі внаслідок обстрілу Шевченківської громади поранено двох людей. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.
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