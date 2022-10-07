Вночі окупанти атакували Миколаїв дронами-камікадзе

Вночі російські війська вкотре атакували Миколаїв та громади області. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.



За інформацією ОВА, за минулу добу шістьох російських безпілотників знищено в Миколаївській області.



Зазначається, що вночі противник атакував Миколаїв, попередньо, безпілотними дронами-камікадзе. Через це спалахнув дах двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва.



Також повідомляється, що в Миколаївському районі внаслідок обстрілу Шевченківської громади поранено двох людей. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.



Дивіться також:



