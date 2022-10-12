Вранці над Миколаївською областю ЗСУ збили 9 іранських «Shahed-136»
Вранці, 12 жовтня, над Миколаївською областю, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито дев'ять дронів-камікадзе «Shahed-136» російської армії. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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