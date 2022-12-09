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ЗМІ: За 8 місяців Росія змусила отримати свої паспорти 300 тисяч українців

09 грудня 2022, 16:52

ЗМІ: За 8 місяців Росія змусила отримати свої паспорти 300 тисяч українців

З початку повномасштабного російського вторгнення та до жовтня включно громадянство Росії отримали майже 300 тисяч українців. Такі дані наводить видання «Медіазона» на підставі даних російського МВС.

«З квітня по вересень російське громадянство набуло близько 211 тисяч українців. Відразу після початку російського вторгнення кількість жителів України, які подавали заяви на паспорт РФ, різко скоротилася, проте з липня, коли російський президент Володимир Путін дозволив отримувати громадянство у спрощеному порядку всім громадянам України, ця кількість знову зросла», - йдеться у матеріалі.

З жовтня, коли Росія оголосила про анексію чотирьох регіонів України, всі мешканці цих територій автоматично отримали право вважатися російськими громадянами після складання присяги. За цією схемою протягом місяця паспорти отримали близько 40 тисяч осіб. Три чверті цих паспортів було видано у Ростовській області.

Також у жовтні активізувалася видача паспортів для громадян України в окупованому Криму – за місяць їх одержали 30 тисяч осіб. Як зазначає «Медіазона», значну частину з них становлять біженці, яких фактично змушують отримувати паспорти, бо без російських документів майже неможливо отримати соціальні послуги.

З 2016 по 2020 рік російське громадянство, за даними влади РФ, у середньому отримували близько 200 тисяч українців щорічно (включно з мешканцями території, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР»).

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