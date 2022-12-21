У РФ збільшать чисельність Збройних сил і граничний вік призову

У Росії хочуть збільшити чисельність Збройних сил. Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.



За його словами, РФ має намір створити угруповання військ на північному заході Росії. Також зміни торкнуться віку призовників.



«При комплектуванні Збройних сил поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний підвищити до 30 років», — сказав російський міністр оборони.



На окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, зазначив Шойгу, планується створити мотострілецькі дивізії.



«Для гарантованого вирішення завдань із забезпечення військової безпеки РФ необхідно довести чисельність ЗС до 1,5 мільйона військовослужбовців, зокрема військовослужбовців за контрактом — 695 тисяч осіб», — резюмував очільник Міноборони РФ.

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