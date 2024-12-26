РФ вранці вдарила по Покровську: пошкоджено будинки

У четвер, 26 грудня, обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок удару є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Сьогодні (26 грудня), за інформацією від місцевих жителів, о 5 ранку було завдано удару по мікрорайону «Лазурний», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що пошкоджено дві багатоповерхівки.



Усі подробиці уточнюються.



Раніше ми писали, що 25 грудня російські війська скинули на Покровськ дві авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.