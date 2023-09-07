Петиція про поновлення публічного доступу до декларацій чиновників набрала необхідні 25 тисяч підписів за рекордні три години. Про це у Twitter повідомив ЦПК.



У громадській організації заявили, що тепер очікують на рекордну швидкість розгляду петиції і від президента.



«За ніч подвоїли кількість підписів за петицію про поновлення доступу до е-декларацій одразу та вето 9534…. Кажу ж – звірі. Навіть не хочу уявляти, що сьогодні буде за день по підписам», — написав член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Наразі петицію підписали вже понад 55 тисяч осіб, які виступають за повернення відкритих реєстрів.

Нагадаємо, Верховна Рада відновила електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.