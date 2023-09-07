Петиция о возобновлении публичного доступа к декларациям чиновников набрала необходимые 25 тысяч подписей за рекордные три часа. Об этом в Twitter сообщил ЦПК.



В общественной организации заявили, что теперь ожидают рекордной скорости рассмотрения петиции и от президента.



«За ночь удвоили количество подписей за петицию о возобновлении доступа к е-декларациям сразу и вето 9534…. Говорю же – звери. Даже не хочу представлять, что сегодня будет за день по подписям», — написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



В настоящий момент, петицию подписали уже более 55 тысяч человек, которые выступают за возвращение открытых реестров.

Напомним, Верховная Рада возобновила электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления.