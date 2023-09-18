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На Лимано-Купʼянському напрямку спостерігається затишшя — ЗСУ

18 вересня 2023, 12:52

На Лимано-Купʼянському напрямку спостерігається затишшя — ЗСУ

На Лімано-Куп'янському напрямку поки що спостерігається затишшя, у ЗС РФ серйозні втрати і зараз загарбники не переходять до зіткнень. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш.

Він зазначив, що Сили оборони України фіксують перекидання на Лімано-Куп'янський напрямок 25-у армію ЗС РФ.

«Зараз там відбувається деяке затишшя, в тому плані, що там не відбувається безпосередніх бойових зіткнень. Противник зараз більше робить акцент на артилерію», — сказав військовий.

ЗС РФ, як додав Євлаш, на цій ділянці фронту 464 рази обстрілювали українські позиції та 13 разів використовували авіацію, але до бойових зіткнень загарбники не переходять після того, як «добряче отримали на горіхи від наших Сил оборони», зокрема під Новоєгорівкою та іншими населеними пунктами.

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