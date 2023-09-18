На Лимано-Купянском направлении наблюдается затишье — ВСУ

На Лимано-купянском направлении пока наблюдается затишье, у ВС РФ серьезные потери и сейчас захватчики не переходят к боестолкновениям. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш.



Он отметил, что, Силы обороны Украины фиксируют переброску на Лимано-Купянское направление 25-й армии ВС РФ.



«Сейчас там происходит некоторое затишье, в том плане, что там не происходит непосредственных боевых столкновений. Противник сейчас больше делает акцент на артиллерию», — сказал военный.



ВС РФ, как добавил Евлаш, на этом участке фронта 464 раза обстреливали украинские позиции и 13 раз использовали авиацию, но к боевым столкновениям захватчики не переходят после того, как «сильно получили на орехи от наших Сил обороны», в частности под Новоегоровкой и другими населенными пунктами.

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